Новым госсекретарем Союзного государства станет Глазьев

«В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу, мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом Союзного государства», — сказал Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Глазьевым (цитата по БЕЛТА).
«Думаю, что эффект будет хорошим», — прокомментировал назначение Александр Лукашенко.
Ранее Сергей Глазьев занимал пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. С января занимал должность заместителя секретаря Союзного государства. Прошлый государственный секретарь Дмитрий Мезенцев сегодня был назначен полномочным представителем президента России в Конституционном суде.