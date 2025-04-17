Новым госсекретарем Союзного государства станет Глазьев

«В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу, мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом Союзного государства», — сказал Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Глазьевым (цитата по БЕЛТА).