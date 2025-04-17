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Новым госсекретарем Союзного государства станет Глазьев

Новым госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев. Об этом решении лидеров Белоруссии и России сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу, мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом Союзного государства», — сказал Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Глазьевым (цитата по БЕЛТА).

«Думаю, что эффект будет хорошим», — прокомментировал назначение Александр Лукашенко.

Ранее Сергей Глазьев занимал пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. С января занимал должность заместителя секретаря Союзного государства. Прошлый государственный секретарь Дмитрий Мезенцев сегодня был назначен полномочным представителем президента России в Конституционном суде.