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В Новосибирске планируют изменить формат публичных слушаний

Заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры Новосибирска Улитко Евгений Владимирович на новосибирском медиа-форуме высказался о необходимости публичных слушаний, но отметил, что их формат стоит пересмотреть.

Источник: пресс-служба мэрии Новосибирска

По его словам, важно дать людям возможность высказать свою позицию, даже если мнения расходятся. Однако текущий формат обсуждений не всегда эффективен: залы могут быть переполнены, а участники — слишком ангажированы, что мешает конструктивному диалогу.

«Мы плохо слышим друг друга даже на таких мероприятиях, — признал чиновник. — Вчера, например, обсуждали два района в одном зале, и это вызвало вопросы. Возможно, стоит разделять темы».

Он также отметил, что не все горожане готовы участвовать в длительных слушаниях. Например, на одном из мероприятий уже через час оставались свободные места, хотя желающих высказаться было достаточно.

«Говорить нужно, но, возможно, стоит перенести часть обсуждений в цифровой формат — это сделает процесс удобнее», — предложил заммэра.