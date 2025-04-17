В Новосибирске планируют изменить формат публичных слушаний

По его словам, важно дать людям возможность высказать свою позицию, даже если мнения расходятся. Однако текущий формат обсуждений не всегда эффективен: залы могут быть переполнены, а участники — слишком ангажированы, что мешает конструктивному диалогу.
«Мы плохо слышим друг друга даже на таких мероприятиях, — признал чиновник. — Вчера, например, обсуждали два района в одном зале, и это вызвало вопросы. Возможно, стоит разделять темы».
Он также отметил, что не все горожане готовы участвовать в длительных слушаниях. Например, на одном из мероприятий уже через час оставались свободные места, хотя желающих высказаться было достаточно.
«Говорить нужно, но, возможно, стоит перенести часть обсуждений в цифровой формат — это сделает процесс удобнее», — предложил заммэра.