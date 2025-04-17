В Узбекистане стартовал проект «Чтобы помнили» к 80-летию Победы

ТАШКЕНТ, 16 апр — РИА Новости. Патриотический проект для учащихся школ «Чтобы помнили» к 80-летию Победы в Великой отечественной войне стартовал в Узбекистане, сообщает пресс-служба Русского культурного центра республики, одного из его организаторов.
«Ташкентская и Узбекистанская епархия совместно с Русским культурным центром Узбекистана и объединением “Ветеран” к 80-летию Великой Победы запустили патриотический проект — “Чтобы помнили”, — говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале центра.
В рамках проекта проходят встречи со школьниками, на которых молодому поколению рассказывают о героизме, взаимовыручке и духовной стойкости людей в годы Великой Отечественной войны, о подвиге народа Узбекистана, о нравственных ценностях и патриотизме.
Накануне одна из таких встреч состоялась в ташкентской школе № 211. «Учащиеся школы подготовили творческую программу: трогательные стихотворения о войне, проникновенные слова памяти. Завершением стала совместная песня — легендарная “Катюша”, которую с удовольствием исполнили все присутствующие», — добавили в центре.
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.