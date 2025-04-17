Лукашенко проводит кадровый день в четверг 17 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый день 17 апреля, в четверг. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Как вы уже догадались, следующее мероприятие в графике Первого — кадры», — отметили в телеграм-канале.
В пресс-службе Гродненского облисполкома уточнили, что глава государства рассмотрит кадровые вопросы, касающиеся региона. Сказано, что в руководстве будут перестановки, «так как в списке тех, кого назначит и согласует Первый, есть представители Гродненской области».
Ранее глава Нацбанка Беларуси Головченко объяснил, почему в некоторых магазинах нельзя рассчитаться телефоном.
Тем временем белорусы будут отдыхать 11 дней в мае 2025 года.
А еще мы собрали, что можно и нельзя делать в Чистый четверг 17 апреля, когда вспоминают Тайную вечерю.