Лукашенко проводит кадровый день в четверг 17 апреля

В пресс-службе Гродненского облисполкома уточнили, что глава государства рассмотрит кадровые вопросы, касающиеся региона. Сказано, что в руководстве будут перестановки, «так как в списке тех, кого назначит и согласует Первый, есть представители Гродненской области».