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Лукашенко проводит кадровый день в четверг 17 апреля

Лукашенко 17 апреля, в четверг, проводит кадровый день.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый день 17 апреля, в четверг. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Как вы уже догадались, следующее мероприятие в графике Первого — кадры», — отметили в телеграм-канале.

В пресс-службе Гродненского облисполкома уточнили, что глава государства рассмотрит кадровые вопросы, касающиеся региона. Сказано, что в руководстве будут перестановки, «так как в списке тех, кого назначит и согласует Первый, есть представители Гродненской области».

Ранее глава Нацбанка Беларуси Головченко объяснил, почему в некоторых магазинах нельзя рассчитаться телефоном.

Тем временем белорусы будут отдыхать 11 дней в мае 2025 года.

А еще мы собрали, что можно и нельзя делать в Чистый четверг 17 апреля, когда вспоминают Тайную вечерю.