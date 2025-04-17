Спикер заксобрания Прикамья Сухих выразил недовольство явкой депутатов на пленарки

«Да, это может быть некоторым аргументом, но дальше он работать не будет. И на меня потом не обижайтесь: я буду использовать все допустимые средства после нескольких предупреждений. Моя задача как председателя — иметь кворум на заседании заксобрания, чтобы мы могли с вами своевременно принимать законопроекты. Это наша функция, смысл нашей работы», — заявил спикер прикамского парламента.