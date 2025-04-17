Спикер заксобрания Прикамья Сухих выразил недовольство явкой депутатов на пленарки

«Считаю, что посещение пленарных заседаний является основным и важным в депутатской деятельности. Прошу депутатов обратить внимание на согласование ваших личных и рабочих графиков с графиком заседаний и не пропускать их. Потому что та явка, которая наблюдается сегодня, недопустима», — подчеркнул Валерий Сухих.
При этом он признал, что у пропустивших сегодняшнюю пленарку коллег есть аргумент, что дату ее проведения дважды переносили.
«Да, это может быть некоторым аргументом, но дальше он работать не будет. И на меня потом не обижайтесь: я буду использовать все допустимые средства после нескольких предупреждений. Моя задача как председателя — иметь кворум на заседании заксобрания, чтобы мы могли с вами своевременно принимать законопроекты. Это наша функция, смысл нашей работы», — заявил спикер прикамского парламента.
Отметим, что на сегодняшней пленарке присутствовали 48 из 60 депутатов.
Напомним, на заседании 17 апреля парламентарии отправили в отставку председателя комитета по бюджету Елену Зырянову, которая руководила им 13 лет. Она написала заявление о досрочном уходе с этого поста, при этом сохранила депутатский мандат.