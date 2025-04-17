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Спикер заксобрания Прикамья Сухих выразил недовольство явкой депутатов на пленарки

ПЕРМЬ, 17 апреля, ФедералПресс. Председатель краевого парламента Валерий Сухих остался недоволен явкой депутатов на пленарку, которая прошла 11 апреля. Под занавес заседания спикер заксобрания обратился к тем, кто отсутствовал на нем. Он попросил впредь не пропускать заседания. В противном случае Сухих пригрозил санкциями.

Источник: Reuters

«Считаю, что посещение пленарных заседаний является основным и важным в депутатской деятельности. Прошу депутатов обратить внимание на согласование ваших личных и рабочих графиков с графиком заседаний и не пропускать их. Потому что та явка, которая наблюдается сегодня, недопустима», — подчеркнул Валерий Сухих.

При этом он признал, что у пропустивших сегодняшнюю пленарку коллег есть аргумент, что дату ее проведения дважды переносили.

«Да, это может быть некоторым аргументом, но дальше он работать не будет. И на меня потом не обижайтесь: я буду использовать все допустимые средства после нескольких предупреждений. Моя задача как председателя — иметь кворум на заседании заксобрания, чтобы мы могли с вами своевременно принимать законопроекты. Это наша функция, смысл нашей работы», — заявил спикер прикамского парламента.

Отметим, что на сегодняшней пленарке присутствовали 48 из 60 депутатов.

Напомним, на заседании 17 апреля парламентарии отправили в отставку председателя комитета по бюджету Елену Зырянову, которая руководила им 13 лет. Она написала заявление о досрочном уходе с этого поста, при этом сохранила депутатский мандат.