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Посмотрим с архитектурным сообществом: губернатор — о будущем двухъярусного моста

Решения о демонтаже не принято.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде пока не решили, оставят ли двухъярусный мост или будут демонтировать. Об этом «Клопс» сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных во время выезда в среду, 16 апреля.

Мы будем проводить совещание. Посмотрим вместе с архитектурным сообществом, как исторический мост будет вписываться, будем обсуждать.

сказал Беспрозванных

Калининградцы регулярно собирают подписи за сохранение объекта, даже если он не будет нести транспортную функцию. Есть мнение, что это — уникальное для страны инженерное сооружение, такой вертикально-подъёмный двухъярусный мост — единственный в России.

Позиция собственника путепровода — РЖД — проста: аргумент против моста — его высокий износ.