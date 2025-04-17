Посмотрим с архитектурным сообществом: губернатор — о будущем двухъярусного моста

В Калининграде пока не решили, оставят ли двухъярусный мост или будут демонтировать. Об этом «Клопс» сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных во время выезда в среду, 16 апреля.
Мы будем проводить совещание. Посмотрим вместе с архитектурным сообществом, как исторический мост будет вписываться, будем обсуждать.
Калининградцы регулярно собирают подписи за сохранение объекта, даже если он не будет нести транспортную функцию. Есть мнение, что это — уникальное для страны инженерное сооружение, такой вертикально-подъёмный двухъярусный мост — единственный в России.
Позиция собственника путепровода — РЖД — проста: аргумент против моста — его высокий износ.