Участники велопробега в честь 80-летия Победы прибыли в Уральск

АЛМА-АТА, 15 апр — РИА Новости. Участники велопробега, посвященного 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прибыли из Ташкента в казахстанский Уральск, далее они планируют посетить несколько российских городов, чтобы к 9 мая достичь Москвы, сообщает во вторник пресс-служба посольства России в Казахстане.
В Уральске с инициатором велопробега, известным узбекским оперным певцом и путешественником Хурсандом Шеровым встретились генеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский.
«Преодолев просторы Казахстана с юга на север, энтузиасты планируют проследовать из Уральска дальше до российских городов: Оренбурга, Самары, Ульяновска, Пензы, Рязани, Твери, Волоколамска, завершив пробег 9 мая в Москве», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Сообщается, что в Казахстане к велопробегу присоединились местные велотуристы Кайрат Иргизбаев и Жумабай Утаргалиев. Второму участнику — 70 лет, но он полон сил, чтобы преодолеть маршрут.
Как отметили в посольстве, цель велопробега — выразить уважение к ветеранам и мотивировать молодежь на сохранение исторической памяти. «Сотрудники Генерального консульства пожелали мужественным людям спокойной дороги и успешного достижения поставленных ими благородных целей», — говорится в сообщении.