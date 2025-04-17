Участники велопробега в честь 80-летия Победы прибыли в Уральск

АЛМА-АТА, 15 апр — РИА Новости. Участники велопробега, посвященного 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прибыли из Ташкента в казахстанский Уральск, далее они планируют посетить несколько российских городов, чтобы к 9 мая достичь Москвы, сообщает во вторник пресс-служба посольства России в Казахстане.