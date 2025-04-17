Санду обозначила возможный срок присоединения Молдавии к ЕС

«Нет никаких сомнений, мир и свободу мы сможем обеспечить намного легче, став членами Европейского Союза. Там мы будем защищены, как в большой любящей семье. Поэтому мы должны продолжать работать день и ночь, чтобы присоединиться к ЕС как можно быстрее — не через 10−20 лет, а в ближайшие четыре года», — сказала Санду, выступая в парламенте с посланием.