Санду обозначила возможный срок присоединения Молдавии к ЕС

КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика должна присоединиться к Евросоюзу не через 10−20 лет, а в ближайшие четыре года.
Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Переговоры о вступлении страны в Евросоюз начались официально в июне 2023 года. Ранее власти республики заявляли о намерении завершить этот процесс до 2030 года.
«Нет никаких сомнений, мир и свободу мы сможем обеспечить намного легче, став членами Европейского Союза. Там мы будем защищены, как в большой любящей семье. Поэтому мы должны продолжать работать день и ночь, чтобы присоединиться к ЕС как можно быстрее — не через 10−20 лет, а в ближайшие четыре года», — сказала Санду, выступая в парламенте с посланием.
Она отметила, что процесс евроинтеграции «будет нелегким, но и не невозможным». Санду подчеркнула необходимость определить ключевые приоритеты для страны. Оппозиция в парламенте — Блок коммунистов и социалистов и группы «Победа» бойкотировали послание Санду, выйдя из зала заседания.
В последние годы в Молдавии наблюдается активизация евроинтеграционных процессов. В декабре 2023 года парламент страны принял закон о закреплении в конституции курса на вступление в ЕС. При этом, согласно опросам общественного мнения, значительная часть населения выступает за сохранение и развитие отношений с Россией и странами СНГ.