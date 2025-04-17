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В Верховном суде исключили замену судей искусственным интеллектом

Директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Владислав Иванов уверен, что ИИ никогда не сможет заменить судей.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Искусственный интеллект не обладает такими качествами как, например, сострадание. И поэтому полностью заменить судей искусственным интеллектом невозможно», — сказал он журналистам на совещании руководящего состава Судебного департамента с начальниками региональных управлений, которое проходит в Екатеринбурге.

При этом сегодня суды активно используют технологии нейросетей, отметил Иванов. В частности, искусственный интеллект помогает развивать электронное судопроизводство, передает «Интерфакс». Директор Судебного департамента при Верховном суде РФ подчеркнул, что ИИ можно использовать в рутинной работе, но доверять нейросетям принимать судьбоносные решения не стоит — за это продолжит нести ответственность судья, назначаемый указом президента.