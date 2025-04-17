СМИ: в Британии запретили парковать китайские электромобили около стратегических объектов

Согласно статье, сотрудники базы Королевских ВВС в Кембриджшире теперь должны парковать свои автомобили, изготовленные по китайской технологии, как минимум в трех километрах от «стратегических зданий». Эта база особенно важна, так как здесь находится главный центр военной разведки Великобритании, в котором работают представители всех стран — членов альянса Five Eyes (разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. — Прим. ред.).
Аналогичные ограничения действуют на крупнейшем британском военном полигоне в Солсбери-Плейн. Однако в директиве Минобороны подчеркивается, что новые требования распространяются не на всю военную инфраструктуру, а только на отдельные особо охраняемые объекты.
Кроме того, в марте британским военным запретили вести разговоры в электромобилях из-за опасений, что они могут быть записаны и переданы другим лицам.
Как поясняет GBNews, новые требования британского Минобороны связаны с тем, что китайские технологии, установленные на электромобилях, могут заниматься удаленным наблюдением и собирать разведданные для отправки в Пекин. Почти все крупные производители электромобилей используют китайские компоненты, а современные электромобили оснащаются камерами, датчиками, радарами и подключением к интернету. Высокопоставленный британский чиновник охарактеризовал электромобили, как «большую коллекцию датчиков на колесах», говорится в статье.
«Теневой» министр безопасности Алисия Кернс заявила, что Великобритания «не может жертвовать» национальной безопасностью в погоне за экологически чистыми технологиями. Она призвала правительство «полностью отказаться» от электромобилей китайского производства в военных и правительственных автопарках: «Мы знаем о рисках, теперь нам нужно действовать быстро, чтобы защитить себя от них».