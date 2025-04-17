СМИ: в Британии запретили парковать китайские электромобили около стратегических объектов

Согласно статье, сотрудники базы Королевских ВВС в Кембриджшире теперь должны парковать свои автомобили, изготовленные по китайской технологии, как минимум в трех километрах от «стратегических зданий». Эта база особенно важна, так как здесь находится главный центр военной разведки Великобритании, в котором работают представители всех стран — членов альянса Five Eyes (разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. — Прим. ред.).