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Токаев наградил митрополита Астанайского и Казахстанского Александра

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 17 апреля 2025 года, наградил митрополита Астанайского и Казахстанского Александра орденом Достық I степени, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Также, как отмечено в публикации Акорды, глава государства поздравил митрополита и всех православных верующих с праздником Пасхи.

В продолжение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значительный вклад Православной церкви в продвижение традиционных и семейных ценностей, воспитание молодого поколения и сохранение богатого культурного наследия страны.

По случаю 15-летия служения митрополита Александра в Казахстане и в знак признания его заслуг в деле укрепления мира и согласия президент наградил орденом «Достық» I степени.

Ранее в Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Чрезвычайными и Полномочными Послами семи государств.