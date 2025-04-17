Мэр Омска высказался о ликвидации остановки «СибАДИ»

В департаменте транспорта обсуждают перенос остановки «СибАДИ». Специалисты считают, что такая мера помогла бы уменьшить пробки из-за ремонта моста у Телецентра. Заторы связаны в том числе с отъездом автобусов от остановки.
«Если мы уберем остановку “СибАДИ” в сторону центра, то расстояние между остановками “Медакадемия” и “Телецентр” составит 840 метров, а по существующим нормативам оно не должно превышать 600 метров. Мы обсуждали этот вопрос: и в части переноса остановочного пункта, и в части отказа от остановки вообще, но пока решение не принято», — сообщил мэр Омска Сергей Шелест «Вечернему Омску».
По словам главы города, к этой теме стоит вернуться после окончания учебного года. За это время департамент транспорта должен подготовить всю раскладку по трафику, времени проезда по проспекту Мира, влиянию дополнительных факторов на движение транспорта по полосам.