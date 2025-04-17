Мэр Омска высказался о ликвидации остановки «СибАДИ»

«Если мы уберем остановку “СибАДИ” в сторону центра, то расстояние между остановками “Медакадемия” и “Телецентр” составит 840 метров, а по существующим нормативам оно не должно превышать 600 метров. Мы обсуждали этот вопрос: и в части переноса остановочного пункта, и в части отказа от остановки вообще, но пока решение не принято», — сообщил мэр Омска Сергей Шелест «Вечернему Омску».