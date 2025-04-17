Глава МИД Ирана рассказал, что содержит послание Хаменеи Путину

В январе лидеры России и Ирана подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.