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В Казахстане разрешили определять национальность ребенка по-новому

В Казахстане национальность ребенка можно будет определить не только по национальности родителей, если информация о них отсутствует. Соответствующее решение принял Конституционный суд, передает Tengrinews.kz.

Как сообщила пресс-служба Конституционного суда, суд признал часть статьи 65 Кодекса о браке и семье («Национальность ребенка») неконституционной. Это означает, что теперь национальность ребенка можно будет определить не только по национальности родителей, если информация о них отсутствует.

В чем была проблема

Казахстанка обратилась в Конституционный суд из-за национальности ребенка, опекуном которого она является. Его мать умерла и не имела документов, а данных об отце не было. Из-за этого органы РАГС отказались внести в документы ребенка национальность.

Суды также отказали, сославшись на статью 65 Кодекса о браке и семье, согласно которой национальность можно указать только по одному из родителей.

Что ответили в Конституционном суде

Суд решил, что такая норма нарушает право человека на самоидентификацию, закрепленное в Конституции. В жизни бывают случаи, когда информация о родителях неизвестна — например, при усыновлении, потере документов или воспитании другими людьми.

Что теперь изменится

Если у ребенка нет возможности указать национальность по родителям, должно быть предусмотрено другое решение.

Однако суд отметил: если человек хочет указать национальность в официальных документах, государство вправе проверять такие сведения.

Что останется в силе

Право определять национальность по родителям сохраняется: изменения касаются только тех ситуаций, когда это невозможно.

Чем занимается Конституционный суд

Конституционный суд Казахстана — высший судебный орган конституционного контроля, обеспечивающий верховенство