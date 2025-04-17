В Казахстане разрешили определять национальность ребенка по-новому

Как сообщила пресс-служба Конституционного суда, суд признал часть статьи 65 Кодекса о браке и семье («Национальность ребенка») неконституционной. Это означает, что теперь национальность ребенка можно будет определить не только по национальности родителей, если информация о них отсутствует.