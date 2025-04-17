В Казахстане разрешили определять национальность ребенка по-новому

Как сообщила пресс-служба Конституционного суда, суд признал часть статьи 65 Кодекса о браке и семье («Национальность ребенка») неконституционной. Это означает, что теперь национальность ребенка можно будет определить не только по национальности родителей, если информация о них отсутствует.
В чем была проблема
Казахстанка обратилась в Конституционный суд из-за национальности ребенка, опекуном которого она является. Его мать умерла и не имела документов, а данных об отце не было. Из-за этого органы РАГС отказались внести в документы ребенка национальность.
Суды также отказали, сославшись на статью 65 Кодекса о браке и семье, согласно которой национальность можно указать только по одному из родителей.
Что ответили в Конституционном суде
Суд решил, что такая норма нарушает право человека на самоидентификацию, закрепленное в Конституции. В жизни бывают случаи, когда информация о родителях неизвестна — например, при усыновлении, потере документов или воспитании другими людьми.
Что теперь изменится
Если у ребенка нет возможности указать национальность по родителям, должно быть предусмотрено другое решение.
Однако суд отметил: если человек хочет указать национальность в официальных документах, государство вправе проверять такие сведения.
Что останется в силе
Право определять национальность по родителям сохраняется: изменения касаются только тех ситуаций, когда это невозможно.
Чем занимается Конституционный суд
Конституционный суд Казахстана — высший судебный орган конституционного контроля, обеспечивающий верховенство