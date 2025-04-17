Лавров посетит Узбекистан 22 — 23 апреля

«В период с 22 по 23 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с официальным визитом Узбекистан. В ходе пребывания в Ташкенте запланирована беседа с президентом республики Узбекистан, также обстоятельные переговоры с министром иностранных дел этой страны», — сказала она в ходе брифинга.