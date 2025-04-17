Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров посетит Узбекистан 22 — 23 апреля

Захарова: Лавров 22 23 апреля посетит Узбекистан.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Узбекистан в период с 22 по 23 апреля, проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД этой страны Бахтиёром Саидовым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В период с 22 по 23 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с официальным визитом Узбекистан. В ходе пребывания в Ташкенте запланирована беседа с президентом республики Узбекистан, также обстоятельные переговоры с министром иностранных дел этой страны», — сказала она в ходе брифинга.

Основное внимание на переговорах будет уделено дальнейшему развитию стратегического сотрудничества Москвы и Ташкента, региональной безопасности и взаимодействию на площадках международных организаций.