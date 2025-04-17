Лавров посетит Узбекистан 22 — 23 апреля

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Узбекистан в период с 22 по 23 апреля, проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД этой страны Бахтиёром Саидовым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В период с 22 по 23 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с официальным визитом Узбекистан. В ходе пребывания в Ташкенте запланирована беседа с президентом республики Узбекистан, также обстоятельные переговоры с министром иностранных дел этой страны», — сказала она в ходе брифинга.
Основное внимание на переговорах будет уделено дальнейшему развитию стратегического сотрудничества Москвы и Ташкента, региональной безопасности и взаимодействию на площадках международных организаций.