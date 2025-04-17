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Лавров обсудит с главой МИД Ирана ядерную программу и Сирию

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит с иранским коллегой Аббасом Аракчи ядерную программу и ситуацию в Сирии. Об этом на брифинге сегодня, 17 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«17−18 апреля глава внешнеполитического ведомства Ирана будет находиться в Москве с рабочим визитом. Состоятся его переговоры с российским коллегой», — сказала Мария Захарова на брифинге.

Захарова сообщила, что министры обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы, положение в Сирии, Закавказье, в Каспийском море, а также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

Глава МИД Ирана прибыл в Москву сегодня, 17 апреля. Его визит продлится два дня. По прибытии в российскую столицу министр сообщил журналистам, что планирует обсудить с российскими коллегами ход переговоров с американцами по ядерной программе Тегерана.

12 апреля в Омане прошел первый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона по иранской ядерной программе. На 19 апреля запланирован второй этап. Дональд Трамп позитивно оценил ход переговоров.