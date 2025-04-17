Лавров обсудит с главой МИД Ирана ядерную программу и Сирию

Глава МИД Ирана прибыл в Москву сегодня, 17 апреля. Его визит продлится два дня. По прибытии в российскую столицу министр сообщил журналистам, что планирует обсудить с российскими коллегами ход переговоров с американцами по ядерной программе Тегерана.