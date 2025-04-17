Президент провел встречу с семьей ростовского врача, попавшего в плен ХАМАС

Владимир Путин переговорил с Александром Труфановым, внуком ростовского врача Ирины Тати, а также с его матерью и будущей женой. Президент поздравил семью с воссоединением после пережитого ими тяжелого периода. Александр, в свою очередь, выразил благодарность главе государства за помощь в освобождении удерживаемых лиц из сектора Газа.
Стоит напомнить, что 73-летняя Ирина Татти долгие годы работала и жила в Ростове. Несколько лет назад она перебралась к своей дочери в Израиль. Семья обосновалась в небольшом населенном пункте вблизи сектора Газа. С началом палестино-израильского конфликта ростовчанка, вместе с дочерью, ее мужем, внуком и его невестой, оказались в заложниках и были перевезены в Газу.
Семья находилась в неволе у палестинской группировки на протяжении примерно двух месяцев. Сначала были освобождены Ирина Татти и ее дочь. Спустя несколько дней свободу обрела и Сапир Коэн, невеста внука Ирины. Александр Труфанов, внук Ирины, оставался в плену около полутора месяцев. Он был освобожден в феврале 2025.