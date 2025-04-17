Президент провел встречу с семьей ростовского врача, попавшего в плен ХАМАС

Стоит напомнить, что 73-летняя Ирина Татти долгие годы работала и жила в Ростове. Несколько лет назад она перебралась к своей дочери в Израиль. Семья обосновалась в небольшом населенном пункте вблизи сектора Газа. С началом палестино-израильского конфликта ростовчанка, вместе с дочерью, ее мужем, внуком и его невестой, оказались в заложниках и были перевезены в Газу.