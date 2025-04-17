Подсудимый мэр Дегтярска Пильников написал заявление о сложении полномочий

Ранее «Ъ-Урал» писал, что первый эпизод уголовного дела связан получением взятки от учредителя компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова за ввод в эксплуатацию домов, не соответствующих требованиям. Второй эпизод касается получения взятки от заместителя главы Дегтярска Андрея Ильина, который был арестован по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Вадим Пильников якобы подписал акты приемки работ, которые до конца выполнены не были. Пост мэра он занимал с октября 2018 года.