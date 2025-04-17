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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 17 апреля: главное

Представитель Кремля ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления, сделанные на брифинге пресс-секретарем президента России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В Кремле ожидают, что на переговорах представителей США, Украины и европейских стран будет проявлена ориентированность на поиски мирного украинского урегулирования.

К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Содержание разговора Путина и Уиткоффа доложено Трампу.

Наш президент имел с господином Уиткоффом недавно весьма продолжительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора доложено президенту Трампу.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью России, вопрос об их принадлежности не обсуждается.

У главы МИД Ирана Аббаса Аракчи будет возможность передать президенту РФ послание от Верховного лидера страны.

Действительно, министр национальных дел Ирана сегодня в Москве. Он будет работать по линии министерства иностранных дел.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Владимир Путин 17 апреля побеседует с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани сначала в узком составе, затем переговоры продолжатся за официальным завтраком.

По итогам встречи Владимира Путина и эмира Катара состоится обмен документами.

Сейчас во многих региональных и даже мировых делах Катар — наш добрый партнер. Российско-катарские отношения очень динамично развиваются. Контакты достаточно частые между главами государств.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль объяснил назначение Сергея Глазьева на пост госсекретаря Союзного государства естественной ротацией.

Много высокопоставленных иностранных гостей приедут 9 мая в Москву на празднование 80-летия Победы.

Нет, носить элементы «Ялты-1945» этот форум не будет, и это не форум. Это празднование юбилея Победы.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)