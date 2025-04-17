Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 17 апреля: главное

В Кремле ожидают, что на переговорах представителей США, Украины и европейских стран будет проявлена ориентированность на поиски мирного украинского урегулирования.
К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны.
Содержание разговора Путина и Уиткоффа доложено Трампу.
Наш президент имел с господином Уиткоффом недавно весьма продолжительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора доложено президенту Трампу.
Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью России, вопрос об их принадлежности не обсуждается.
У главы МИД Ирана Аббаса Аракчи будет возможность передать президенту РФ послание от Верховного лидера страны.
Действительно, министр национальных дел Ирана сегодня в Москве. Он будет работать по линии министерства иностранных дел.
Владимир Путин 17 апреля побеседует с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани сначала в узком составе, затем переговоры продолжатся за официальным завтраком.
По итогам встречи Владимира Путина и эмира Катара состоится обмен документами.
Сейчас во многих региональных и даже мировых делах Катар — наш добрый партнер. Российско-катарские отношения очень динамично развиваются. Контакты достаточно частые между главами государств.
Кремль объяснил назначение Сергея Глазьева на пост госсекретаря Союзного государства естественной ротацией.
Много высокопоставленных иностранных гостей приедут 9 мая в Москву на празднование 80-летия Победы.
Нет, носить элементы «Ялты-1945» этот форум не будет, и это не форум. Это празднование юбилея Победы.