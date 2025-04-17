Daily Mail: в Британии испытали новое радиоволновое оружие для уничтожения роев БПЛА

Как пишет Daily Mail, прорывная технология позволяет поражать электронные схемы БПЛА и выводить их из строя с помощью невидимых радиоволн. Лучи направленной энергии могут быть выпущены в режиме скорострельности по отдельным целям или поражать несколько целей одним выстрелом, говорится в статье.
В ходе крупнейших учений по борьбе с беспилотниками, которые прошли в Западном Уэльсе, оружие с направленной радиочастотной энергией (RF DEV) одномоментно уничтожило две группы беспилотников — всего четыре БПЛА, уточняет Daily Mail.
Согласно пресс-релизу, размещенному на сайте британского правительства, в рамках учений было отслежено и уничтожено с помощью RF DEV более 100 беспилотников.
Стоимость одного выстрела составляет всего 10 пенсов (около 11 рублей). Сейчас радиус действия систем RF DEV ограничен 1 километром, но в дальнейшем его планируют увеличить. Новое оружие планируют использовать против крупных роев дронов и прочих воздушных угроз, которые невозможно подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Системы RF DEW могут устанавливаться на различные военные транспортные средства, а также применяться в статическом режиме. Как подчеркивается в пресс-релизе правительства, RF DEV могут стать бюджетным дополнением к традиционным системам противовоздушной обороны ракетного базирования.
В исследования и разработки технологий RF DEW Великобритания инвестировала более 40 млн фунтов.