Daily Mail: в Британии испытали новое радиоволновое оружие для уничтожения роев БПЛА

Как пишет Daily Mail, прорывная технология позволяет поражать электронные схемы БПЛА и выводить их из строя с помощью невидимых радиоволн. Лучи направленной энергии могут быть выпущены в режиме скорострельности по отдельным целям или поражать несколько целей одним выстрелом, говорится в статье.