Bloomberg: Трамп может снять санкции с России по итогам переговоров по Украине

Администрация Дональда Трампа допускает смягчение санкционного режима в отношении России как один из рычагов в переговорах по Украине. Об этом сообщает Bloomberg. В то же время, указывает агентство, снятие ключевых ограничений невозможно без одобрения конгресса США и союзников в Европе. В Москве заявляют, что Россия не добивается отмены санкций и не зависит от решений Запада.