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Минздрав утвердил график работы медучреждений на весенние праздники

Служба скорой медпомощи в праздничные выходные дни будет переведена в режим повышенной готовности.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси утвердило график работы учреждений здравоохранения республики в выходные и праздничные дни в апреле-мае этого года.

Радуница в текущем году выпадает на 29 апреля, в связи с этим рабочий день за понедельник (28-е) переносится на субботу (26-е). Таким образом, белорусов ждут три дня отдыха: с воскресенья по вторник.

Затем в среду, 30-е, будет рабочий день, а потом — снова выходной — в четверг, 1 мая, отмечается День труда, пятница — рабочий день, за ней — два традиционных выходных (суббота и воскресенье). День Победы в 2025 году — это пятница, поэтому добавятся еще одни небольшие весенние каникулы — с 9 по 11 мая.

По данным Минздрава, амбулатории, поликлиники, а также поликлинические отделения больниц и РНПЦ, организации службы крови, санэпорганизации, аптеки, организации медтехники и организации особого типа будут работать:

  • 26 апреля и 2 мая -по графику обычного рабочего дня.
  • 28 апреля, 3 и 10 мая — по графику субботы;
  • 29 апреля, 1 и 9 мая — по графику праздничного дня.
  • Для больниц и республиканских специализированных центров предусмотрен следующий режим:
  • 26 апреля, 3 и 10 мая — по графику субботы.
  • 28 апреля и 2 мая — по графику обычного рабочего дня.
  • 29 апреля, 1 и 9 мая — по графику праздничного дня.

Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что даже в праздничные и выходные дни в республике будет обеспечиваться непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи. А служба скорой традиционно в такие дни будет переведена в режим повышенной готовности.