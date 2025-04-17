Мэр Омска вручил награды участнику Великой Отечественной войны Дмитрию Мелехину

После окончания войны Дмитрий Алексеевич вернулся в родную Омскую область. В течение своей жизни он активно трудился на благо региона, воспитывал детей и занимался общественной деятельностью. До недавнего времени он был активистом КТОСа и регулярно встречался со школьниками.