Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Омска вручил награды участнику Великой Отечественной войны Дмитрию Мелехину

С сегодняшнего дня аналогичные церемонии пройдут и в других округах города.

Источник: пресс-служба администрации Омска

Мэр Омска Сергей Шелест и председатель Омского городского Совета Владимир Корбут вручили удостоверение и нагрудный знак «Почётного гражданина города Омска» ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Алексеевичу Мелехину. В торжественной обстановке ему также переданы другие атрибуты почётного звания. С сегодняшнего дня аналогичные церемонии пройдут в других городских округах, в общей сложности 34 ветерана получат памятные знаки.

Дмитрий Алексеевич, будучи семнадцатилетним, вступил в ряды Советской Армии. Он сражался на Первом Белорусском фронте, принимал участие в освобождении Варшавы и взятии Берлина. За свою мужественную службу награждён орденом Великой Отечественной войны II степени, а также медалями «За взятие Берлина», «За отвагу» и другими государственными наградами.

После окончания войны Дмитрий Алексеевич вернулся в родную Омскую область. В течение своей жизни он активно трудился на благо региона, воспитывал детей и занимался общественной деятельностью. До недавнего времени он был активистом КТОСа и регулярно встречался со школьниками.