Мэр Омска вручил награды участнику Великой Отечественной войны Дмитрию Мелехину

Мэр Омска Сергей Шелест и председатель Омского городского Совета Владимир Корбут вручили удостоверение и нагрудный знак «Почётного гражданина города Омска» ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Алексеевичу Мелехину. В торжественной обстановке ему также переданы другие атрибуты почётного звания. С сегодняшнего дня аналогичные церемонии пройдут в других городских округах, в общей сложности 34 ветерана получат памятные знаки.
Дмитрий Алексеевич, будучи семнадцатилетним, вступил в ряды Советской Армии. Он сражался на Первом Белорусском фронте, принимал участие в освобождении Варшавы и взятии Берлина. За свою мужественную службу награждён орденом Великой Отечественной войны II степени, а также медалями «За взятие Берлина», «За отвагу» и другими государственными наградами.
После окончания войны Дмитрий Алексеевич вернулся в родную Омскую область. В течение своей жизни он активно трудился на благо региона, воспитывал детей и занимался общественной деятельностью. До недавнего времени он был активистом КТОСа и регулярно встречался со школьниками.