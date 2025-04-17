Грузия собирается ужесточить правила пребывания иностранцев

Министерство внутренних дел Грузии подготовило пакет законодательных поправок к Уголовному кодексу и Кодексу об административных правонарушениях. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в пресс-службе местного МВД. Пакет поправок был подготовлен в соответствии с директивами Европейского парламента и Совета, уточнили в ведомстве. Среди прочего предлагается новый вид наказания выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в страну на определенный срок.