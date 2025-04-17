Грузия собирается ужесточить правила пребывания иностранцев

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что поправки подготовлены «в целях совершенствования нормативных актов, связанных с предоставлением международной защиты иностранцам или лицам без гражданства, борьбы с нелегальной миграцией и предотвращения злоупотреблений процедурой предоставления убежища».
Среди поправок числятся такие новые виды наказания, как «выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный период времени», а также «выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд иностранца в Грузию». Предлагается также упростить процедуру выдворения иностранных граждан.
Уточняется, что МВД предложило увеличить штрафы для тех иностранцев, которые нарушили правила пребывания на территории Грузии.