Трамп призвал отправить в отставку главу ФРС

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл должен был «уже давно» снизить ключевую ставку, заявил президент Дональд Трамп на своей странице в TruthSocial. Он призвал Пауэлла уйти в отставку.
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Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил, что регулятор не будет спешить в вопросе денежно-кредитной политики. Если экономика останется сильной, а инфляция не будет продолжать устойчиво снижаться к целевым 2%, Федрезерв готов проводить ограничительную политику более долгий период времени.
«Ожидается, что ЕЦБ снизит процентную ставку уже в седьмой раз. На этом фоне “опаздывающий” Джером Пауэлл из ФРС, который всегда ошибается, сделал очередное безалаберное заявление. Цены на нефть падают, цены на продукты (даже на яйца!) снижаются, а США богатеют на пошлинах. Отставка Пауэлла давно назрела», — написал Трамп в своей соцсети.
Накануне глава ФРС, выступая в Экономическом клубе Чикаго, предупредил, что объявленные американским президентом пошлины негативно отразятся на уровне инфляции. По его словам, принятые Трампом меры могут отдалить экономику США от целевых показателей.
«Имеющиеся у нас данные указывают на то, что рост замедлился в первом квартале по сравнению с высокими темпами, наблюдавшимися в прошлом году. Несмотря на сильные продажи автомобилей, потребительские расходы в целом, по-видимому, растут скромными темпами. Кроме того, на динамику ВВП в первом квартале, как ожидается, окажет влияние активный рост импорта в ожидании введения пошлин», — сказал Пауэлл.
2 апреля Трамп объявил о введении масштабных пошлин в отношении примерно 211 стран и территорий. 9 апреля он заявил, что США на 90 дней взяли паузу во введении пошлин более чем для 75 государств. Тем не менее для всех стран сохранится базовая пошлина в размере 10%.
Решение сохранить ставку на уровне 4,25−4,5% годовых ФРС объяснила усиливающейся «неопределенностью экономических перспектив». Регулятор прогнозирует, что к концу 2025 года инфляция в США составит 2,7% против 2,5% в декабрьском прогнозе. В 2026 году ФРС ожидает инфляцию на уровне 2,2% против 2,1% ранее. На 2027-й прогноз тот же — 2%. Следующее заседание ФРС пройдет