Трамп призвал отправить в отставку главу ФРС

«Ожидается, что ЕЦБ снизит процентную ставку уже в седьмой раз. На этом фоне “опаздывающий” Джером Пауэлл из ФРС, который всегда ошибается, сделал очередное безалаберное заявление. Цены на нефть падают, цены на продукты (даже на яйца!) снижаются, а США богатеют на пошлинах. Отставка Пауэлла давно назрела», — написал Трамп в своей соцсети.