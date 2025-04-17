Сейм Литвы продлил санкции в отношении граждан Беларуси

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Литовский сейм поддержал ужесточение санкций для граждан Беларуси и России.
Ограничения планируется ввести с 3 мая 2025 года.
С этой даты будет приостановлен прием заявлений от граждан Беларуси и России для получения разрешения на временное проживание в Литве.
Помимо того, прибывшие россияне и белорусы будут подвергаться дополнительным проверкам на предмет угрозы национальной безопасности.
За принятие закона проголосовали 115 членов Сейма, против не высказался ни один, воздержался один парламентарий.
Ранее также предлагалось аннулировать действующие ВНЖ граждан России или Беларуси, если они ездили на родину более одного раза в течение тех месяцев. Исключения должна были касаться превозчиков или водителей фур, которые следуют транзитом через Литву, а также тех граждан, поездка которых имела объективные и не зависящие от них причины.
Однако данное предложение поддержано политиками не было.
Чтобы поправки были приняты, Сейм должен проголосовать еще раз.
Литва ввела национальные санкции против граждан Беларуси и России в 2023 году, а затем продлевала. Ограничения действовали до 2 мая 2025 года.