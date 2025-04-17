Сейм Литвы продлил санкции в отношении граждан Беларуси

Ранее также предлагалось аннулировать действующие ВНЖ граждан России или Беларуси, если они ездили на родину более одного раза в течение тех месяцев. Исключения должна были касаться превозчиков или водителей фур, которые следуют транзитом через Литву, а также тех граждан, поездка которых имела объективные и не зависящие от них причины.