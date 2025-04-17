МИД России осудил тоталитарные меры властей Молдавии против Гагаузии

Жители Гагаузии в среду провели митинг в Комрате, чтобы поддержать главу Гагаузии Евгению Гуцул, которая находится под домашним арестом, и выразить свой протест против давления со стороны Кишинева. По итогам мероприятия была принята резолюция с требованием восстановить все полномочия автономии и освободить Гуцул. Кроме того, одобрено создание комитета защиты Гагаузии, представители которого должны обратиться к дипломатам, а также в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой установить мониторинг за ситуацией, чтобы не допустить дальнейшего ущемления прав гагаузов.