Смогут ли США привлечь 70 стран к экономической изоляции Китая

Что известно о плане США по изоляции Китая
О стремлении администрации Белого дома принудить десятки стран отказаться от товарооборота с Китаем 16 апреля рассказала газета Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, американцы предлагают в обмен на снижение импортных пошлин заключить соглашение с Вашингтоном.
В перечень требований, которые необходимо выполнить участникам сделки, включены:
- запрет на поставки через страну китайских товаров в США;
- отказ от размещения на территории страны китайского бизнеса;
- ограничение на «поглощение дешевых промышленных товаров из КНР».
Кроме того, странам, желающим добиться разрешения экспортировать свои товары в США по низким тарифам, выдвигаются индивидуальные условия в зависимости от уровня торгового сотрудничества с Китаем.
Как пишут «Ведомости», устроить торговую блокаду Китая, по версии WSJ, предложил глава Минфина США Скотт Бессент. Он принимает участие в большинстве встреч с представителями стран по поводу введения пошлин. Анонимные источники рассказали изданию, что Бессент представил Трампу свой план «принуждения» КНР 6 апреля в Мар-а-Лаго. Предложение министра финансов нашло одобрение у многих членов команды президента. При этом окончательная цель такой политики Вашингтона в отношении Китая пока не ясна. Ранее Бессент предупреждал, что Белый дом будет предпринимать экономические меры воздействия против КНР. Среди них рассматривается вариант удаления китайских компаний с американских бирж.
Реакция стран на предложение прервать торговлю с КНР
Представители государств, которые уже участвовали во встречах с американскими властями на тему отмены пошлин, не подтвердили журналистам WSJ информацию о выдвижении требований об изоляции. СМИ предполагают, что администрация Трампа будет работать в этом направлении.
16 апреля в Вашингтоне прошли переговоры с японской делегацией. Японцы добиваются снижения тарифов на поставку в США своих автомобилей, стали и алюминия.
Для Японии Китай в 2023 году являлся основным торговым партнером. Общий товарооборот «соседей» составил $301,1 млрд. США по этому показателю занимает только второе место — $226,9 млрд.
В Великобритании уже обозначили свою позицию по поводу прекращения партнерства с КНР. В Королевстве заявили, что не намерены идти на поводу у США и отказываться от отношений с Китаем, даже если американцы потребуют сделать это в обмен на снижение импортных тарифов, сообщила британская газета The I Paper.
Бессент заявил, что за установленный Трампом срок в 90 дней соглашения по пошлинам достичь со всеми торговыми партнерами США может не получиться, и призвал заинтересованные государства поторопиться.
В Китае на старания США устроить им блокаду не отреагировали. Правительство КНР уточнило лишь условие для переговоров.
Ранее в Пекине заявляли, что не имеют опасений из-за «необоснованного давления» со стороны Штатов. Глава КНР Си Цзиньпин также потребовал от администрации Трампа уважения и отказа от пренебрежительных замечаний для перехода на уровень переговоров.
Прогнозы экспертов о развитии ситуации
План Бессента об изоляции Китая, о котором рассказали в WSJ, — это стремление к «удушению» китайской экономики. Так считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, которая прокомментировала проект Белого дома по изоляции КНР для газеты «Ведомости». По мнению эксперта, команда Трампа ставит страны перед выбором — с кем сотрудничать: с Америкой или с Китаем. Если сделать выбор в пользу США, то выгода от такого решения сведется только к снижению пошлин. Страны, которые живут за счет экспорта в Штаты, будут вынуждены согласиться на это.
Младший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александра Янькова считает, что переговоры о разрыве экономических связей с Китаем — это признак возникновения системной конфронтации. Штаты пытаются создать антикитайскую коалицию. По мнению эксперта, реализация плана США не удастся в полной мере из-за масштабов экономики КНР и нежелания некоторых стран действовать по указке американцев. Янькова добавляет, что такие шаги Белого дома не приблизят Китай к переговорам.
Напомним, 2 апреля решением президента Дональда Трампа США ввели таможенные пошлины на продукцию из 185 стран. 9 апреля американский лидер заявил, что на 90 дней поставит на паузу вступление в действие указа о повышении тарифов, но только для тех стран, которые готовы договариваться.
Китай договариваться отказался и выступил против эскалации торговой войны. КНР зеркально отвечает на введение пошлин на свои товары в США — в Китае также повысили тарифы на американскую продукцию и ввели ограничения на экспорт в Штаты полезных ископаемых.