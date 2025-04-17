Смогут ли США привлечь 70 стран к экономической изоляции Китая

План Бессента об изоляции Китая, о котором рассказали в WSJ, — это стремление к «удушению» китайской экономики. Так считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, которая прокомментировала проект Белого дома по изоляции КНР для газеты «Ведомости». По мнению эксперта, команда Трампа ставит страны перед выбором — с кем сотрудничать: с Америкой или с Китаем. Если сделать выбор в пользу США, то выгода от такого решения сведется только к снижению пошлин. Страны, которые живут за счет экспорта в Штаты, будут вынуждены согласиться на это.