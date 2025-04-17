Медведев: украинские власти обсудят в Париже, сколько гробов ЕС готов принять

Украинская делегация прибыла в Париж, где планирует провести встречи с представителями США и стран из коалиции желающих . Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что на этой встрече придется обсудить, как много европейских гробов ЕС будет готов принять после развертывания войск на Украине. Газета Le Monde сообщила, что европейские столицы до сих пор не договорились о том, какие именно войска они готовы отправить и как будут финансировать эту операцию. Издание The Hill в свою очередь назвало миротворческую миссию НАТО на Украине невыполнимым решением. Почему рассказываем в материале Газеты.Ru .