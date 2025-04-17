В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара

Основные заявления Путина перед началом переговоров:
- Отношения России и Катара укрепляются, Катар — ключевой партнер Москвы на Ближнем Востоке.
- Продуктивное сотрудничество ведется в сфере транспорта.
- Катар принимает серьезные решения по урегулированию палестино-израильского конфликта.
- Долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на двугосударственной основе.
- Россия заинтересована в том, чтобы Сирия сохранилась как единое суверенное государство.
- Нужно обсудить события в Сирии и вопрос о гуманитарной помощи республике.
Катар является одним из ключевых партнеров нашей ведущей нефтегазовой компании «Роснефти». Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику, и, уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно.
Заявления эмира Катара:
- Катар очень ценит уровень отношений с Россией, есть проекты и предложения, которые планируется обсудить и реализовать.
- Лидер Сирии на недавней встрече выразил настрой продолжить сотрудничество между Москвой и Дамском.
У нас отличные личные отношения. Вы упоминали о том, что товарооборот пока не соответствует уровню нашего сотрудничества. Я согласен с вами. Совместная комиссия обсуждает пути укрепления отношений, повышения уровня товарооборота.
Аль Тани сегодня прибыл в Москву с официальным визитом. Переговоры проходят в Большом Кремлевском дворце. После встречи в узком составе последуют переговоры в формате официального завтрака. В российскую делегацию входят глава Чечни Рамзан Кадыров, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Затем состоится церемония обмена подписанными документами.