Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани, передает корреспондент РИА Новости.

Основные заявления Путина перед началом переговоров:

  • Отношения России и Катара укрепляются, Катар — ключевой партнер Москвы на Ближнем Востоке.
  • Продуктивное сотрудничество ведется в сфере транспорта.
  • Катар принимает серьезные решения по урегулированию палестино-израильского конфликта.
  • Долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на двугосударственной основе.
  • Россия заинтересована в том, чтобы Сирия сохранилась как единое суверенное государство.
  • Нужно обсудить события в Сирии и вопрос о гуманитарной помощи республике.

Катар является одним из ключевых партнеров нашей ведущей нефтегазовой компании «Роснефти». Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику, и, уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно.

Владимир Путин

Заявления эмира Катара:

  • Катар очень ценит уровень отношений с Россией, есть проекты и предложения, которые планируется обсудить и реализовать.
  • Лидер Сирии на недавней встрече выразил настрой продолжить сотрудничество между Москвой и Дамском.

У нас отличные личные отношения. Вы упоминали о том, что товарооборот пока не соответствует уровню нашего сотрудничества. Я согласен с вами. Совместная комиссия обсуждает пути укрепления отношений, повышения уровня товарооборота.

Тамим бен Хамад Аль Тани

Аль Тани сегодня прибыл в Москву с официальным визитом. Переговоры проходят в Большом Кремлевском дворце. После встречи в узком составе последуют переговоры в формате официального завтрака. В российскую делегацию входят глава Чечни Рамзан Кадыров, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Затем состоится церемония обмена подписанными документами.