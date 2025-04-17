Спикер краевого заксобрания обратил внимание на «прогулы» депутатов

Председатель краевого заксобрания добавил, что в случае повтора подобных ситуаций будут «использоваться все допустимые средства». «Посещение заседаний является основным мероприятием депутатской деятельности. Моя задача — иметь кворум, чтобы своевременно принимать законопроекты», — подчеркнул Валерий Сухих.