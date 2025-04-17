Полковник Ходаренок предложил ударить по резиденции Мерца после поставок Taurus

Что касается остальных мер воздействия по противнику и его союзникам, то ранее наше издание уже обращалось к возможному комплексу мероприятий со стороны российской армии. По сути дела, этот план не надо корректировать и сегодня, разве что уточнить некоторые детали. А выглядел этот план, напомним, следующим образом: