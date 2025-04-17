«Сначала инфраструктура, потом техника»: губернатор рассказал о планах по развитию трамваев в Калининграде

Трамваи — это очень важный элемент транспортной системы у нас в городе. Та транспортная инфраструктура, которая есть, уже устарела. И здесь очень важно, чтобы мы подошли комплексно: прежде всего — инфраструктура и далее уже обновление трамвайной техники. Потому что у нас ещё часть трамваев остались с чемпионата мира обновлённые, нужно обновлять и оставшиеся. Потому что разноплановые трамваи ходят по нашим улицам и жители, я вижу, обращаются по тому, чтобы заменить транспорт. Это возможно, но принципиально что сделать — увеличить скорость трамвая и комфорт передвижения, — сказал Беспрозванных.