«Сначала инфраструктура, потом техника»: губернатор рассказал о планах по развитию трамваев в Калининграде

В Калининграде необходимо обновлять трамвайную инфраструктуру, после чего решать вопрос с закупкой вагонов. Об этом рассказал журналистам губернатор Алексей Беспрозванных во время рабочего выезда.
Трамваи — это очень важный элемент транспортной системы у нас в городе. Та транспортная инфраструктура, которая есть, уже устарела. И здесь очень важно, чтобы мы подошли комплексно: прежде всего — инфраструктура и далее уже обновление трамвайной техники. Потому что у нас ещё часть трамваев остались с чемпионата мира обновлённые, нужно обновлять и оставшиеся. Потому что разноплановые трамваи ходят по нашим улицам и жители, я вижу, обращаются по тому, чтобы заменить транспорт. Это возможно, но принципиально что сделать — увеличить скорость трамвая и комфорт передвижения, — сказал Беспрозванных.
Губернатор добавил, что в 2025 году планируют полностью обновить парк троллейбусов. По его словам, необходимо с этим учётом правильно проработать маршрутную сеть трамваев.
Просто восстановить [инфраструктуру] и он будет полупустой ходить — это нерационально, это большие деньги.
Ранее калининградские активисты записали видеообращение к председателю СКР Александру Бастрыкину. По их мнению, «несмотря на постоянные заявления чиновников о неком развитии трамваев, по факту трамвайные линии только разрушаются». Глава Следственного комитета поручил провести проверку.
В апреле местные власти сообщили, что планируют демонтировать рельсы рядом с башней Врангеля. Администрация города намерена заменить покрытие на дополнительной полосе протяжённостью 100 метров перед пересечением Пролетарской и Баранова. Это позволит повысить пропускную способность перекрёстка.
Ранее, в 2024 году, в Калининграде убрали трамвайные рельсы рядом с Центральным парком. На месте путей обустроили парковочное пространство. Жители города писали петицию с требование остановить демонтаж, а урбанист Аркадий Гершман называл такое решение администрации ошибкой.
Власти утверждали, что трамвайное движение по проспекту Победы заведомо убыточное. «Трамвайная сеть в городе сложилась во времена, когда трамвай был основным видом городского транспорта. Сейчас Калининград стал одним из автомобилизированных городов страны, и приходится учитывать этот факт при обновлении дорожной сети», — объясняли в мэрии.
В то же время губернатор Алексей Беспрозванных заявлял о планах по обновлению трамваев. «Я точно никому не дам демонтировать трамваи, поверьте. Наоборот, дальше хочу развивать программу по обновлению», — говорил глава региона.