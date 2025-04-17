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Узбекистан не вносил Rutube в список нарушителей

Rutube не вносили в список нарушителей законодательства Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 17 апр — РИА Новости. Российский национальный видеохостинг Rutube не значится в реестре нарушителей законодательства Узбекистана, следует из данных агентства персонализации при министерстве юстиции республики.

В четверг ряд российских и узбекистанских СМИ сообщили, что Rutube был заблокирован в республике на основании постановления кабмина Узбекистана.

Агентство персонализации при министерстве юстиции республики ведет реестр, в который вносятся нарушители прав субъектов персональных данных, они блокируются на территории Узбекистана. В частности, в настоящее время в данном реестре находится соцсеть TikTok.

Корреспондент РИА Новости в республике убедился, что Rutube открывается у некоторых местных интернет-провайдеров.