Axios: Трамп заблокировал Маску доступ к секретной информации Пентагона по Китаю

Согласно статье, это произошло после того, как министр обороны США Пит Хегсет отстранил от должности двух высокопоставленных чиновников Пентагона — Дэна Колдуэлла и Дэрина Селника — в рамках расследования случаев утечки конфиденциальной информации из Минобороны, в том числе о запланированном сверхсекретном брифинге по Китаю для Маска.
Хотя Трамп по-прежнему благосклонно относится к Маску, он полагает, что миллиардер может быть подвержен влиянию из-за своих деловых интересов в Китае. Как утверждает Axios, Трамп лично распорядился о запрете Маску посещать подобные брифинги.
Какого черта Илон там делает? Убедитесь, что его там не будет.
По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, у Маска «много бизнеса и хорошие отношения в Китае, и (его присутствие) на этом брифинге было просто неуместно». Ранее Трамп пообещал, что не допустит конфликта интересов во время работы Маска в правительстве. В конце марта он проговорился о своих истинных чувствах по поводу связей Маска с Китаем. «Я бы, конечно, не хотел, чтобы у Илона был бизнес в Китае», — признался он журналистам.
Как напоминает Axios, Маск все больше раздражает чиновников администрации своим постоянным присутствием в Белом доме, бессистемными публикациями в социальных сетях и тактикой «руби с плеча» в своем Департаменте эффективности государственного управления (DOGE).