Axios: Трамп заблокировал Маску доступ к секретной информации Пентагона по Китаю

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, у Маска «много бизнеса и хорошие отношения в Китае, и (его присутствие) на этом брифинге было просто неуместно». Ранее Трамп пообещал, что не допустит конфликта интересов во время работы Маска в правительстве. В конце марта он проговорился о своих истинных чувствах по поводу связей Маска с Китаем. «Я бы, конечно, не хотел, чтобы у Илона был бизнес в Китае», — признался он журналистам.