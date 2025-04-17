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Руководители министерств, местной вертикали, предприятий. Лукашенко принял кадровые решения

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля принял ряд кадровых решений, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства назначил:

Неверу Виталия Иосифовича — председателем Государственного комитета по имуществу;

Бурака Константина Викторовича — помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Гродненской области;

Президент дал согласие на назначение:

Пачко Сергея Николаевича — председателем Дрогичинского районного исполнительного комитета;

Пачко Александра Николаевича — председателем Столинского районного исполнительного комитета;

Мойсеюка Александра Владимировича — председателем Кобринского районного исполнительного комитета;

Щековича Александра Владимировича — главой администрации Советского района г. Минска;

Страхара Руслана Борисовича — генеральным директором ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения»;

Конюшко Андрея Васильевича — первым заместителем министра промышленности;

Печень Елены Николаевны — первым заместителем министра финансов;

Шевцовой Натальи Петровны — заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия;

Бердниковой Юлии Николаевны — заместителем министра труда и социальной защиты;

Машарского Кирилла Геннадьевича — заместителем министра экономики;

Головко Константина Анатольевича — генеральным консулом Республики Беларусь в г. Гуанчжоу (КНР);

Якимова Петра Николаевича — генеральным консулом Республики Беларусь в г. Шанхае (КНР).

Лукашенко согласовал назначение руководителей местных органов власти в трех районах и Минске Лукашенко согласовал назначение в руководстве ряда министерств.