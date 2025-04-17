Руководители министерств, местной вертикали, предприятий. Лукашенко принял кадровые решения

Глава государства назначил:
Неверу Виталия Иосифовича — председателем Государственного комитета по имуществу;
Бурака Константина Викторовича — помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Гродненской области;
Президент дал согласие на назначение:
Пачко Сергея Николаевича — председателем Дрогичинского районного исполнительного комитета;
Пачко Александра Николаевича — председателем Столинского районного исполнительного комитета;
Мойсеюка Александра Владимировича — председателем Кобринского районного исполнительного комитета;
Щековича Александра Владимировича — главой администрации Советского района г. Минска;
Страхара Руслана Борисовича — генеральным директором ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения»;
Конюшко Андрея Васильевича — первым заместителем министра промышленности;
Печень Елены Николаевны — первым заместителем министра финансов;
Шевцовой Натальи Петровны — заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия;
Бердниковой Юлии Николаевны — заместителем министра труда и социальной защиты;
Машарского Кирилла Геннадьевича — заместителем министра экономики;
Головко Константина Анатольевича — генеральным консулом Республики Беларусь в г. Гуанчжоу (КНР);
Якимова Петра Николаевича — генеральным консулом Республики Беларусь в г. Шанхае (КНР).
Лукашенко согласовал назначение руководителей местных органов власти в трех районах и Минске Лукашенко согласовал назначение в руководстве ряда министерств.