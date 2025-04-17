Молдавия хочет вступить в Евросоюз в течение четырех лет

В четверг Санду выступила в парламенте Молдавии, где объявила, что приоритетами для страны являются мир и безопасность семей, стабильность и национальное единство, а также экономическое развитие и процветание. Она отметила, что всего этого будет достичь гораздо проще, если страна вступит в Евросоюз — там Молдавия окажется «в большой любящей семье».
В связи с этим Санду призвала «работать день и ночь», чтобы вступить в ЕС как можно скорее — не через одно-два десятилетия, а в ближайшие четыре года.
Во время выступления Санду в парламенте оппозиционный блок коммунистов и социалистов покинул зал заседаний в знак протеста, передает «Интерфакс».
Молдавия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года, а уже в июне того же года получила статус кандидата. Официальные переговоры о вступлении начались в июне 2024 года. Руководство республики рассчитывает завершить этот процесс до 2030 года.