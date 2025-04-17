Молдавия хочет вступить в Евросоюз в течение четырех лет

В четверг Санду выступила в парламенте Молдавии, где объявила, что приоритетами для страны являются мир и безопасность семей, стабильность и национальное единство, а также экономическое развитие и процветание. Она отметила, что всего этого будет достичь гораздо проще, если страна вступит в Евросоюз — там Молдавия окажется «в большой любящей семье».