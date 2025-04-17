Главу села Сокуры сняли с должности из-за утраты доверия

Прокурорская проверка показала, что при предоставлении деклараций на себя, свою супругу и детей за 2021 — 2023 годы Газизуллин указал не все банковские счета и необоснованно завысил сумму доходов на 850 тыс. рублей. При этом поступления на карту превысили доход более чем в два раза. Кроме того, прокуроры установили, что глава поселения использовал муниципальное имущество в личных целях.