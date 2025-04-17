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Главу села Сокуры сняли с должности из-за утраты доверия

Досрочно прекращены полномочия главы Сокуровского сельского поселения Руслана Газизуллина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Прокурорская проверка показала, что при предоставлении деклараций на себя, свою супругу и детей за 2021 — 2023 годы Газизуллин указал не все банковские счета и необоснованно завысил сумму доходов на 850 тыс. рублей. При этом поступления на карту превысили доход более чем в два раза. Кроме того, прокуроры установили, что глава поселения использовал муниципальное имущество в личных целях.

Прокуратура Лаишевского района внесла в Совет Сокуровского сельского поселения представление и потребовала досрочно прекратить полномочия Газизуллина в связи с утратой доверия за нарушения требований закона о коррупции.

Представление рассмотрено и удовлетворено — полномочия Газизуллина прекращены досрочно в связи с утратой доверия.