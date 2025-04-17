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Токаев обозначил задачи перед новыми заместителями главы АНК

Президент Токаев принял новых заместителей Председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Источник: Акорда

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с вновь назначенными заместителями Председателя Ассамблеи народа Казахстана — Дмитрием Останьковичем и Расулом Ахметовым. Глава государства поздравил их с вступлением в должность и обозначил приоритетные направления в работе АНК, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече Президент подчеркнул, что Ассамблея народа Казахстана остаётся одной из опор стабильности и согласия в стране, и играет важную роль в реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений.

Президенту была представлена информация о подготовке к XXXIV сессии Ассамблеи, а также к 30-летию со дня её основания.

Особое внимание Токаев уделил вовлечению всех этнокультурных объединений и гражданских структур АНК в проведение юбилейных мероприятий:

«Это должно стать масштабным национальным проектом, в котором каждый почувствует свою причастность».

В завершение встречи Президент дал ряд конкретных поручений, касающихся:

  • расширения общественного участия в проектах АНК,
  • совершенствования инструментов межэтнического диалога,
  • повышения эффективности работы Ассамблеи на местах.