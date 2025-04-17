В День Победы в центре Кишинева пройдет шествие «Бессмертного полка»

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. В Молдове стартовала подготовка к торжествам, приуроченным к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в ходе пресс-конференции на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе сообщил глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
По его словам, девятого мая, в 9.30, на центральной площади Кишинева начнется шествие Бессмертного полка и Марша Победы.
«К участию приглашаются все здоровые общественно-политические силы, организации и граждане нашей страны, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Молдова», — сказал Петрович.
Он подчеркнул, что акция пройдет без политических символов и лозунгов, а главным символом праздничных мероприятий станет Знамя Победы.