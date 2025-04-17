Rutube не увидел изменений по числу просмотров в Узбекистане

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Rutube на фоне сообщений о якобы блокировке сервиса в Узбекистане сообщил РИА Новости, что не видит изменений по количеству просмотров из этой страны.
Ранее Telegram-канал Baza написал, что в Узбекистане заблокировали Rutube: при переходе на сайт пользователи видят сообщение, что информационный ресурс ограничен.
«Мы не видим изменений по количеству просмотров из Узбекистана. В настоящее время оно находится уровне среднесуточных значений последнего года», — сообщили в компании.