Экс-глава минэкономразвития Дмитрий Богданов трудоустроился в КуйбышевАзот

Информацию о трудоустройстве Дмитрия Богданова на предприятие корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в управлении информации КуАЗа.
Напомним, Дмитрий Богданов возглавлял минэконом с 2018 г. и ушел в отставку 25 марта этого года. Как сообщали в облправительстве, «в связи с переходом на другую работу».
Карьеру он начинал в Тольятти, где после работы в коммерческих структурах и технопарке «Жигулевская долина» руководил департаментом экономического развития мэрии (2012−2017 гг.), а в 2017—2018 гг. занимал пост заместителя председателя правительства Ульяновской области.