В Волгоградской области избрали главу Михайловки

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в Михайловской городской думе, Кокину 56 лет, за его плечами Волгоградский государственный педагогический институт им. Серафимовича, который он закончил в 1992 году с дипломом учителя истории и социально-политических дисциплин. Второе высшее образование он получил в 2008 году — по окончании Волгоградского института бизнеса ему была присвоена специальность менеджера организации.