В Волгоградской области избрали главу Михайловки

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в Михайловской городской думе, Кокину 56 лет, за его плечами Волгоградский государственный педагогический институт им. Серафимовича, который он закончил в 1992 году с дипломом учителя истории и социально-политических дисциплин. Второе высшее образование он получил в 2008 году — по окончании Волгоградского института бизнеса ему была присвоена специальность менеджера организации.
Новый глава Михайловки имеет большой трудовой стаж и значительный управленческий опыт. До 2017 года Юрий Кокин работал на различных производственных предприятиях, а следующие 3 года был заместителем главы Михайловки по ЖКХ. С 2019 года по 2022 год занимал должность главы администрации Центрального района Волгограда, затем возглавил компанию «ВолгоЮгПроект».