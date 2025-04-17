Захарова ответила на заявление ЕС о влиянии России на выборы в Молдавии

«Это чудовищное нечто — референдум (о евроинтеграции — ред.), как (президент Молдавии Майя — ред.) Санду его назвала, — там такие подтасовки были, там такие манипуляции, там такое вообще царило. Как такое может быть? Когда нас обвиняют, доказательств нет, а при этом когда Запад вмешивается до уровня модерации в электоральные процессы, то этого никто не видит», — подчеркнула она.