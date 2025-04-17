Вольфович назвал фейком данные о передислокации войск РФ в Беларусь

Госсекретарь подчеркнул, что все мероприятия по проверке боеготовности являются плановыми, а их цель — улучшить качество подготовки подразделений. Сейчас проверка ведется в частях РЭБ, зенитно-ракетных войсках — к ним «имеется особый интерес» с учетом опыта специальной военной операции на Украине.