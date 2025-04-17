Вольфович назвал фейком данные о передислокации войск РФ в Беларусь

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович назвал фейком появившуюся информацию о передислокации российской группировки на территорию республики для подготовки действий против Украины.
Госсекретарь в четверг, 17 апреля, посетил полигон ВВС и ПВО, где наблюдал за учебными маневрами 740-го зенитного ракетного полка — боевыми пусками по воздушным целям из ЗРК «Оса».
Он предположил, что на нынешнюю проверку боеготовности ВС Беларуси эмоционально отреагируют оппоненты за рубежом, которые снова обвинят республику в «очередной какой-то агрессии».
В пример он привел последний случай такой реакции западных соседей, когда в Беларусь на парад Победы прибыли парадные расчеты дружественных стран.
«Ну и очередной фейк о том, что российская группировка передислоцируется на территорию Республики Беларусь для подготовки и проведения каких-то новых действий по отношению к Украине», — цитирует Вольфовича пресс-служба Минобороны.
Госсекретарь подчеркнул, что все мероприятия по проверке боеготовности являются плановыми, а их цель — улучшить качество подготовки подразделений. Сейчас проверка ведется в частях РЭБ, зенитно-ракетных войсках — к ним «имеется особый интерес» с учетом опыта специальной военной операции на Украине.
Вольфович отметил, что в целом военные с задачами проверки справились и показали высокие навыки.