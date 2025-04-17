Bloomberg: сможет ли Трамп самостоятельно снять санкции c России

Как говорится в статье, администрация Трампа может использовать ослабление санкций в качестве разменной монеты на переговорах с Россией о прекращении боевых действий на Украине. Но роль играют и коммерческие интересы США: Трамп видит экономические возможности в перезагрузке отношений между Вашингтоном и Москвой.
Однако для отмены наиболее жестких американских рестрикций потребуется одобрение конгресса. А чтобы снять международные санкции, Трампу придется убедить коллег в Европе и других странах отказаться от них.
Как поясняет Bloomberg, Трамп может отменить режим ЧП, объявленный в связи с действиями России с 2014 года. Именно он является правовой основой для многих введенных санкций. Чтобы ослабить ограничительные меры, наложенные при других президентах, Трамп может издать исполнительные указы, которые аннулируют их. В качестве альтернативы, согласно статье, он может оставить санкции в силе, но допустить исключения или выдать лицензии, которые позволили бы фирмам вести бизнес с подсанкционными российскими компаниями.
Он также может ослабить контроль за нарушениями санкций. В феврале администрация Трампа закрыла международную целевую группу KleptoCapture, созданную президентом Джо Байденом для контроля над соблюдением санкционного режима в отношении России, напоминает Bloomberg.
Речь идет о рестрикциях, которые подпадают под действие закона, требующего уведомлять конгресс о любом намерении отменить эти меры. Эти санкции, например, распространяются на «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» — две крупнейшие нефтяные компании России, а также на ряд других крупных фирм и бирж.
Если Трамп попытается отменить эту категорию санкций, у конгресса будет 30 дней для рассмотрения его указа и блокирования отмены ограничений. Трамп, со своей стороны, может наложить вето на такое решение. Чтобы его преодолеть, голосование должно пройти в обеих палатах конгресса, причем потребуется поддержка двух третей голосов конгрессменов.
Для снятия ограничений, введенных Европейским союзом, необходимо единогласное одобрение со стороны 27 его членов. В конце марта европейские лидеры исключили возможность ослабления рестрикций в отношении России. Тем не менее санкции являются потенциальным рычагом влияния на Европу. Если Трамп увидит в них препятствие на пути к прекращению конфликта на Украине, он может наказать европейские экономики новыми торговыми пошлинами, предполагает издание.
Более того, если США откажутся от антироссийских санкций, в то время как Европа продолжит придерживаться их, европейским компаниям и инвесторам придется преодолевать новые ограничения, а ЕС — взвалить на себя расходы, связанные с санкциями. При этом США, как подчеркивает Bloomberg, получат все возможные выгоды от нормализации отношений с Россией.