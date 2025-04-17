Bloomberg: сможет ли Трамп самостоятельно снять санкции c России

Как поясняет Bloomberg, Трамп может отменить режим ЧП, объявленный в связи с действиями России с 2014 года. Именно он является правовой основой для многих введенных санкций. Чтобы ослабить ограничительные меры, наложенные при других президентах, Трамп может издать исполнительные указы, которые аннулируют их. В качестве альтернативы, согласно статье, он может оставить санкции в силе, но допустить исключения или выдать лицензии, которые позволили бы фирмам вести бизнес с подсанкционными российскими компаниями.