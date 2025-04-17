В Молдавии более ста тысяч человек подписались в поддержку Гуцул

«Сегодня Светлана Попан и Евгения Гуцул на скамье подсудимых только потому, что у них есть свое мнение, которое многие жители страны разделяют. Хочу сообщить, что уже более 100 человек оставили свои подписи в поддержку главы Гагаузии и Светланы Попан», — сказал Кузнецов.