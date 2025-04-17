В Молдавии более ста тысяч человек подписались в поддержку Гуцул

КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. Свыше 100 тысяч жителей Молдавии подписались в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистки блока «Победа» Светланы Попан, заявил на митинге в Кишиневе советник Гуцул Юрий Кузнецов.
В столице Молдавии проходит акция в поддержку Гуцул и Попан, находящихся под следствием по обвинениям в финансовых нарушениях. Их сторонники собрались у здания апелляционной палаты, выражая протест против уголовного преследования. В судебной инстанции рассматриваются запросы адвокатов об отмене главе Гагаузии и активистке блока «Победы» мер пресечения.
«Сегодня Светлана Попан и Евгения Гуцул на скамье подсудимых только потому, что у них есть свое мнение, которое многие жители страны разделяют. Хочу сообщить, что уже более 100 человек оставили свои подписи в поддержку главы Гагаузии и Светланы Попан», — сказал Кузнецов.
Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в незаконном финансировании политической партии «Шор» и подделке документов. Суд Кишинёва 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Попан также находится под следствием по обвинениям в финансовых нарушениях. Защита обеих политиков настаивает на политическом характере преследования.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинёв провозгласил курс на евроинтеграцию.