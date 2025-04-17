Bloomberg: западные компании не устраивают нынешние условия возвращения в Россию

Западные компании, покинувшие Россию, не торопятся возвращаться из-за жестких условий, выдвигаемых Москвой. Как пишет Bloomberg, иностранный бизнес опасается понести новые убытки и ожидает полного окончания конфликта на Украине. Власти РФ заявляют, что будут пускать лишь тех, кто ушел достойно и готов инвестировать с учетом российских интересов. Владимир Путин недавно заметил, что компании, ранее покинувшие рынок РФ, не смогут выкупить свои активы по заниженной цене, а если их ниши уже заняты местными предприятиями, то возвращение будет невозможным.