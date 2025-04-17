Лидер свердловских «эсеров» намерен участвовать в губернаторской кампании

Депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду», председатель свердловского отделения партии Андрей Кузнецов заявил, что намерен участвовать в сентябрьских выборах губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе политической организации.
«Безусловно, внеочередные выборы состоятся, и “Справедливая Россия” будет принимать участие. Те проблемы, которые мы обсуждали, остаются актуальными. И такие выборы, как выборы губернатора, — это хорошая площадка для того, чтобы снова обсудить пути решения этих проблем», — сказал депутат.
Андрей Кузнецов уже участвовал в губернаторских выборах, которые прошли в 2022 году. По их итогам он занял 3 место.
Досрочные выборы главы Свердловской области пройдут в сентябре 2025 года. Об этом стало известно после того, как в марте 2025 года официально ушел в отставку Евгений Куйвашев. На его место в статусе врио назначен Денис Паслер.