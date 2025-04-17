Лидер свердловских «эсеров» намерен участвовать в губернаторской кампании

«Безусловно, внеочередные выборы состоятся, и “Справедливая Россия” будет принимать участие. Те проблемы, которые мы обсуждали, остаются актуальными. И такие выборы, как выборы губернатора, — это хорошая площадка для того, чтобы снова обсудить пути решения этих проблем», — сказал депутат.