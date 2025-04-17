Верховный суд приостановил запрет «Талибана» в России

В 2024 году Владимир Путин заявил, что «Талибан» — законная власть в Афганистане, а значит, России «надо исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения». В том же году МИД и Минюст РФ доложили президенту, что «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций.