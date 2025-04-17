Верховный суд приостановил запрет «Талибана» в России

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм исключения организации из списка террористических, если она прекратила пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Вступление в силу решения Верховного суда позволяет исключить из этого списка «Талибан».
«Талибан» был запрещен в России 14 февраля 2003 года по решению Верховного суда. В материалах суда говорилось, что движение, сформированное в Афганистане в 1994 году, поддерживало связи с незаконными вооруженными формированиями, действовавшими на территории Чечни.
* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.